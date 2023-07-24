Химик рассказал, как предотвратить заплесневение хлеба Химик Исаев посоветовал спасать хлеб от плесени с помощью деревянной или эмалированной посуды

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Причин появления плесени на хлебе множество, так как споры плесневых грибов обитают в воздухе, рассказал в беседе с LIFE.ru химик, специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Алексей Исаев. Он рассказал, что идеальными условиями для распространения плесневого грибка является температура +20 °С и относительная влажность свыше 60% — именно такой микроклимат часто создается в закрытых хлебницах, поэтому хранить хлеб лучше всего в деревянной или эмалированной посуде.

Как отметил специалист, хлеб можно хранить и в специальном контейнере. При этом емкости не реже раза в неделю надо мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и хорошо просушивать. Чтобы избежать заплесневения хлеба, его необходимо класть в хлебницу сухим, при комнатной температуре, предварительно оставив примерно на час на столе. Особым «другом» плесени химик назвал полиэтиленовый пакет, где за счет конденсата создается повышенная влажность.

Ученый также предостерег от употребления заплесневелого хлеба, так как в нем накапливаются вредные для здоровья микотоксины. Не поможет в этом случае и срезание «пятнышек».

Подобные микроорганизмы существуют в виде мицелия — длинных, невидимых невооруженным глазом нитей, которые могут проникать в продукт на большую глубину. Обжигание булки на огне ее тоже не «излечит»: сгорает лишь поверхностный слой, а то, что внутри, остается, — пояснил Исаев.

И хотя плесень не вызывает моментального пищевого отравления, особенно в небольших количествах, попадание в организм большого количества токсичной плесени спровоцирует в лучшем случае реакцию ЖКТ, а в худшем может вылиться в печеночную или почечную недостаточность. Чаще всего на хлебе появляется зеленая или черная плесень. Последняя более опасна для человека, предупредил эксперт. Поэтому лучше избавляться от хлеба при первых признаках появления плесени.

Специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова ранее рассказала, что хлеб при комнатной температуре хранится около двух суток. Чтобы продукт дольше не портился, специалист посоветовала хранить его в холодильнике.