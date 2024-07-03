Химик раскрыла лучшие способы очистить электрочайник от накипи Химик Серова: накипь в электрочайнике растворят лимонная кислота или уксус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лучше всего накипь в электрочайнике растворят лимонная кислота, столовый уксус или газировка типа «Кока-кола», рассказала NEWS.ru преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Полина Серова. По ее словам, данные методы не подойдут для устройств с деталями из алюминия, так как тэны из данного металла также взаимодействуют с кислотами.

Накипь — карбонат кальция и магния — плохо растворима в воде, но отлично растворяется в кислотах. Лучшими средствами для очистки электрочайника от накипи являются лимонная кислота, столовый уксус или газировка типа «Кока-кола» (содержит в составе ортофосфорную кислоту), — заявила Серова.

Она подчеркнула, что любое выбранное средство нужно поместить в электрочайник и довести до кипения, так как растворение карбонатов идет значительно быстрее при нагревании. Собеседница напомнила, что на 1–1,5 литра воды потребуется 1–1,5 чайной ложки лимонной кислоты либо 100–200 мл столового уксуса.

«Кока-колу» можно либо разбавить 1:1, либо использовать в исходном виде. При большом количестве накипи процедуру можно повторить. Если вы боитесь нагревать чайник с уксусом (может появиться запах кислоты), то очистку можно провести и при комнатной температуре — только более длительно, например, в течение суток, — подытожила Серова.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что крупные предметы, иголки и монеты, на большой скорости попавшие в пылесос, могут вывести из строя важные части механизма. По его словам, также не стоит убирать пылесосом воду. Эксперт подчеркнул, что перед уборкой лучше убедиться, нет ли на полу крупных предметов.