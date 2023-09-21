Химик раскрыла, как правильно выбрать шампунь Химик Жегалова посоветовала выбирать шампунь по типу кожи головы

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Шампунь необходимо выбирать по типу кожи головы, а не волос, рассказала кандидат химических наук и разработчик уходовых средств Наталия Жегалова. В разговоре с Lenta.ru эксперт предупредила, что менять шампунь нужно в зависимости от состояния и потребностей волос. Она уточнила, что приучить локоны надолго сохранять чистоту и сделать выделение кожного сала менее интенсивными невозможно.

При гиперактивности сальных желез на коже головы волосы быстро становятся жирными и нуждаются в более частом мытье. Соответственно, при недостаточной активности желез локоны недополучают нужное количество естественной смазки, секутся и становятся тонкими, — пояснила химик.

По словам Жегаловой, на состояние волос оказывает влияние большое количество факторов. Среди них выработка себума кожей головы, реакция на стресс, питание, экологическая ситуация в месте проживания, температура и качество воды. Эксперт посоветовала чаще мыть волосы, если они быстро пачкаются, чтобы не скапливался жир, который может вызвать раздражение кожи и поспособствовать активному развитию вредной микрофлоры. Жегалова порекомендовала использовать скраб для кожи головы любого типа. Это позволит избавиться от грязи и излишков себума. Скрабы помогают улучшить эффективность других средств.

Трихолог Юлия Галлямова ранее предупредила, что гель для душа не подходит для мытья головы, в этом средстве содержатся вещества, способные повредить структуру волос. По словам эксперта, использовать гель таким образом можно только мужчинам с очень короткой стрижкой.