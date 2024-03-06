Химик предупредила об опасности шампуней «три в одном» Химик Дроганова: шампуни «три в одном» могут привести к возникновению перхоти

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Комбинированные средства «два в одном» или «три в одном», которые можно использовать в качестве шампуня, кондиционера для волос и геля для душа, вредны для кожи головы, так как могут привести к появлению перхоти, рассказала в беседе с LIFE.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. Она напомнила, что шампунь, кондиционер и гель для душа имеют разные задачи, но комбинированные средства, нацеленные на универсальность, выполняют каждую из этих задач недостаточно эффективно.

Совмещенные средства при частом использовании могут вызывать негативные последствия. Так, пересушивание кожи головы способно привести к появлению перхоти, — предупредила эксперт.

Специалист отметила, что функцией шампуня является очищение кожи головы и волос от частичек кожи, пыли и выделений сальных желез. Большинство этих средств имеют слабокислую реакцию среды (рН 5,5-6). В составе бальзамов присутствуют силиконы, минеральные масла, способные образовывать пленку на поверхности волоса, поэтому такие средства не рекомендуется наносить на кожу головы и корни волос: это может нарушить работу сальных желез, и волосы будут выглядеть жирными и неопрятными.

Гель для душа необходим для очищения кожи тела, продолжила Дроганова. В его состав входят масла, увлажняющие компоненты и консерванты, которые могут нарушить естественный гидролипидный барьер кожи. Поэтому гель для душа можно применять для очищения кожи головы и волос только в крайних случаях.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что сухие шампуни действительно могут помочь освежить прическу, однако не заменят полноценное мытье головы. По словам эксперта, это подтверждается результатами научных исследований.