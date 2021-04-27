Химик назвал опасный способ покраски пасхальных яиц

https://static.news.ru/photo/5ce988da-a7f3-11eb-9955-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии Пасхи пищевой химик-технолог Сергей Белков рассказал о безопасной покраске пасхальных яиц. По мнению специалиста, никакие красители из магазина пугать не должны, поскольку они используются для пищевых целей. Опасными могут быть обычные краски и маркеры, от них лучше воздержаться, рассказал он телеканалу «360».

По словам Белкова, если покрасить яйца пищевыми красителями, ничего не произойдёт, даже если нанести их на яйца без скорлупы. Однако кроме пищевых красителей люди часто используют для украшения обычные краски и маркеры, расписывая ими не пустую скорлупу, а настоящее варёное яйцо, которое потом поставят на праздничный стол. В этом случае химические вещества могут попасть напрямую на белок, делая его непригодным, а иногда и опасным для пищи.

От раскраски яиц маркерами, фломастерами и красками я бы предостерёг. Потому что пигменты, которые там используются, в пищу не предназначены. Это не пищевые красители, они не предназначены для продуктов, поэтому не нужно ими красить еду, — отметил химик.

По словам специалиста, также следует проявлять осторожность при покраске яиц натуральными красителями из растений. В большинстве случаев ничего страшного не случится, но стоит помнить, что не все биоактивные вещества хорошо изучены с точки зрения безопасности. Как отметил Белков, красить неизученными растениями всё-таки опаснее, чем ненатуральной, но изученной пищевой краской.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов, которые окажутся на столах православных христиан, — это яйца, творог и кулич. В частности, специалисты при покупке яиц рекомендуют обратить внимание на дату сортировки и их внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, правильной формы, с равномерным окрасом. Скорлупа не должна иметь повреждений и кровяных следов, а также перьев и помёта.