Химик назвал опасный способ покраски пасхальных яиц

В преддверии Пасхи пищевой химик-технолог Сергей Белков рассказал о безопасной покраске пасхальных яиц. По мнению специалиста, никакие красители из магазина пугать не должны, поскольку они используются для пищевых целей. Опасными могут быть обычные краски и маркеры, от них лучше воздержаться, рассказал он телеканалу «360».
По словам Белкова, если
От раскраски яиц маркерами, фломастерами и красками я бы предостерёг. Потому что пигменты, которые там используются, в пищу не предназначены. Это не пищевые красители, они не предназначены для продуктов, поэтому не нужно ими красить еду, — отметил химик.
По словам специалиста, также следует проявлять осторожность при покраске яиц натуральными красителями из растений. В большинстве случаев ничего страшного не случится, но стоит помнить, что не все биоактивные вещества хорошо изучены с точки зрения безопасности. Как отметил Белков, красить неизученными растениями всё-таки опаснее, чем ненатуральной, но изученной пищевой краской.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов, которые окажутся на столах православных христиан, — это яйца, творог и кулич. В частности, специалисты при покупке яиц рекомендуют обратить внимание на дату сортировки и их внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, правильной формы, с равномерным окрасом. Скорлупа не должна иметь повреждений и кровяных следов, а также перьев и помёта.