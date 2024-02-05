Химик подсказала, как безопасно использовать лак для волос Химик Дроганова: лак для волос необходимо использовать в небольшом количестве

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Чтобы обезопасить себя при использовании лака для волос, необходимо наносить небольшое количество средства, посоветовала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. В беседе с LIFE.ru эксперт отметила, что нужно наносить лак с расстояния вытянутой руки.

Для минимизации негативного эффекта для волос и кожи головы следует использовать для фиксации прически небольшие количества лака, а нанесение на прическу осуществлять на расстоянии вытянутой руки. В конце дня остатки лака лучше смывать шампунем, — пояснила химик.

При выборе стайлинга важно обращать внимание на состав. В нем не должно быть спирта, иначе существует риск пересушить волосы. Качественные лаки имеют нейтральный или слабо ощутимый запах. При чрезмерном использовании средство может закупорить поры кожи на голове, из-за чего возникает перхоть и раздражение. Дроганова предупредила, что при избыточном нанесении лака его частицы попадают в дыхательную систему или на слизистые оболочки. Это чревато болью или сухостью в горле, аллергией, головной болью, тошнотой и слезотечением. Такие средства не стоит использовать астматикам, аллергикам и людям с чувствительной кожей.

Трихолог Анастасия Курская ранее рассказала, что зимой для здоровья волос необходимо употреблять в пищу как можно больше рыбы, авокадо, орехов. Она отметила, что лучше не налегать на жирные молочные продукты, а также на сливочное и растительное масло.