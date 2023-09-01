Химик подсчитал, сколько жизней россиян мог погубить «героиновый король» Химик Васильев: «героиновый король» из Мособласти мог погубить миллион россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанный с 270 кг наркотиков в Подмосковье «героиновый король» мог погубить до миллиона россиян, рассказал NEWS.ru завкафедрой теоретической и прикладной химии Госуниверситета просвещения Николай Васильев. Эксперт отметил, что изъятого вещества в теории хватило бы на 54 млн доз.

Чисто математически, если говорить об однократной передозировке, то в расчете на 270 кг вещества речь может идти о смертельном исходе для нескольких сотен тысяч человек и даже миллиона. Героин — тяжелый, смертельно опасный наркотик. Если взять за среднюю величину, необходимую для привыкания, пять доз, то 270 кг хватило бы на 54 млн человек, гипотетически, — добавил Васильев.

Накануне стало известно, что полиция задержала в подмосковном Наро-Фоминске выходца из Таджикистана, который перевозил в своем автомобиле наркотики. В общей сложности правоохранители нашли у него 270 кг героинана 2,7 млрд рублей.

По данным СМИ, «героиновый король» по имени Гуломжон проживал на территории СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Первый сверток массой 1 кг полицейские нашли на заднем сиденье машины Гуломжона, после чего решили искать тайники в автомобиле и на участке. В ходе обысков силовики обнаружили 214 кг героина, расфасованного в свертки, и еще шесть мешков по 9,3 кг. В отношении выходца из Таджикистана возбуждено уголовное дело.

Юрист Александр Хаминский рассказал NEWS.ru, что задержанному грозит до 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он отметил, что итоговый срок зависит от квалифицирующих признаков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.