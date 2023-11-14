Химик перечислила, кому не стоит есть сыр с плесенью Химик Юрова: сыр с плесенью не стоит есть при непереносимости лактозы

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Сыр с плесенью не стоит есть при непереносимости лактозы, острых грибковых заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом, предупредила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова. В беседе с LIFE.ru эксперт уточнила, что также лучше воздержаться от продукта беременным, детям и людям с лишним весом.

Противопоказанием к употреблению мягких плесневых сыров и колбас является непереносимость пенициллина, так как именно данный грибок и образует «благородную» плесень, а также острые грибковые заболевания, например кандидоз, — отметила химик.

Грибы пищевой плесени, которые есть в определенных сырах и колбасах, производят антибиотик, уничтожающий как вредную, так и полезную микрофлору кишечника. В связи с этим продукт следует ограничить при болезнях ЖКТ. Кроме того, Юрова советует съедать не более 50–100 г сыра с плесенью в день, чтобы не спровоцировать проблемы с кишечником.

Диетолог Алена Микрюкова ранее рассказала, что вздутие живота, газообразование, диарея и дискомфорт после употребления молочных продуктов могут указывать на непереносимость лактозы. Она посоветовала отказаться на время от молочки и оценить свое состояние.