Химик опровергла мнение об опасности пальмового масла Химик Косникова опровергла мнение об опасности пальмового масла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пальмовое масло является одним из наиболее «демонизированных» продуктов, заявила в беседе с LIFE.ru химик-технолог Ольга Косникова. По ее словам, пальмовый жир является недорогим и универсальным элементом и в умеренных количествах не представляет опасности. Более того — его состав вполне полезен для здоровья.

Как пояснила специалист, жир, получаемый из плодов масличной пальмы, отличается сбалансированным составом, когда примерно на 50% ненасыщенных жиров (в том числе омега-3 и омега-9) приходится 50% насыщенных. Однако пальмовому маслу приписывают массу вредных свойств, и происходит это, по мнению Косниковой, из-за невежества и незнания анатомии.

Пальмовое масло не может застревать где бы ни то было и оставаться внутри нас комком, который никогда не переварится. На наше счастье, у нас есть ферменты, которые расщепляют абсолютно любой жир, попадающий с пищей, — рассказала эксперт.

Она добавила, что переваривание пальмового масла происходит точно так же, как и любого другого — подсолнечного, оливкового или кокосового. Этот продукт не является канцерогеном и в умеренных количествах не несет вреда для человека. По словам химика, умеренное употребление в пищу разнообразных жиров дает организму элементы, полезные для здоровья сосудов и снижения «плохого» холестерина. Поэтому лучше комбинировать в рационе разные масла, сокращая при этом употребление насыщенных жиров, содержащихся, к примеру, в сливочном масле, жирном мясе и модном сегодня кокосовом масле, порекомендовала специалист.

Косникова также напомнила о пользе ненасыщенных жиров, содержащихся в рыбе, орехах и, в том числе, «незаслуженно оболганном» пальмовом масле. Мифы про опасность этого продукта не стыкуются с научными знаниями и законами, по которым работает человеческий организм, резюмировала эксперт.

Ранее экономист Дмитрий Морковкин предположил, что при продолжении роста розничных цен на коровье молоко возможно увеличение объемов использования пальмового масла в пищевой промышленности. По его словам, это не лучшим образом отразится на качестве и потребительских свойствах продукции.