Химик опроверг вред хлора из бытовой химии и бассейнов Химик Савинков: в бытовой химии и бассейнах содержится безопасная для человека доза хлора

Фото: unsplash

Чистый хлор нельзя купить в свободной продаже, так как он является опасным отравляющим веществом, однако предметы бытовой химии содержат безопасную для человека концентрацию вещества, рассказал «Газете.Ru» химик Сергей Савинков. По словам ученого, за содержанием хлора в плавательных бассейнах также следят, поэтому там вещество лишь обеспечивает чистоту воды, но не создает людям опасности.

Безусловно, дышать испарениями хлорки неприятно. Однако на самом деле, если мы моем пол, замачиваем для отбеливания белье или даже дезинфицируем предметы мебели, то опасности нет. Хотя и, конечно, всегда надо придерживаться инструкций по применению этих веществ, тогда концентрация хлора в воздухе будет безвредна, — пояснил эксперт.

Ученый объяснил, что люди могут переживать из-за опасности хлора из-за того, что человеческое обоняние чрезмерно реагирует на его запах и дает мозгу тревожный сигнал об опасности. По словам Савинкова, такая реакция происходит потому, что в живой природе никогда не было такого вещества в чистом виде и острая реакция организма на него ошибочна.

Эксперт центра судебных химических исследований Михаил Косточка ранее рассказал, что при инциденте на станции метро «Владыкино» могла произойти утечка хлора. По его словам, упоминавшийся ранее бром более тяжелый, а вот хлор гораздо более «летучий». Он добавил, что концентрированный бром крайне опасная вещь и используется для бромирования химических соединений. И если вдруг разбивается колба и попадает на руки, то этот химикат «прожигает руки напрочь».