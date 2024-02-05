Химик опроверг расхожие мифы о популярных средствах удаления накипи Химик Дорохов: сода и газировка малоэффективны в борьбе с накипью в чайнике

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Использование пищевой соды в качестве средства для удаления накипи в чайнике малоэффективно с точки зрения химии, рассказал в беседе с LIFE.ru доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Также, по его словам, бесполезны в борьбе с накипью и сладкие газированные напитки.

Эксперт пояснил, что накипь образуется из-за растворенных в воде гидрокарбонатов кальция и магния, которые при кипячении переходят в нерастворимые карбонаты и отлагаются на стенках. При этом масса лайфхаков по борьбе с этими отложениями на поверку оказываются неэффективными.

Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создает не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет, — объяснил специалист.

Кроме того, сомнительным с точки зрения эффективности является способ избавления от накипи с помощью сладких газированных напитков, продолжил химик. Хотя они содержат ортофосфорную кислоту, ее содержание слишком мало для полноценного избавления чайника от налета. Что касается использования уксуса, то, если его будет слишком много или он будет находиться в чайнике слишком долго, может начаться процесс растворения внутреннего металлического покрытия посуды.

По словам Дорохова, наиболее подходящими средствами борьбы с накипью являются лимонная кислота или специальные смеси на ее основе.

Ранее эксперт производителя экологичных средств Ольга Рыжкова рассказала, что многие загрязнения можно отстирать, если позаботиться об этом сразу же после их появления. По словам специалиста, помочь в этом могут соль и лимон. Первый продукт стоит использовать для жирных пятен, а второй — для винных.