Химик объяснила, как предотвратить протекание шариковой ручки Химик Юрова посоветовала школьникам не забывать использовать колпачки на ручках

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Школьникам нужно не забывать надевать колпачки на шариковые ручки, чтобы из них не вытекли чернила, заявила NEWS.ru старший преподаватель химфакультета Госуниверситета просвещения Наталья Юрова. По ее словам, существует несколько способов предотвратить протекание таких принадлежностей. В частности их не следует носить в карманах одежды в вертикальном положении.

Самый простой способ — не носить шариковую ручку вертикально в карманах одежды. Лучше всего, чтобы ручка лежала в пенале или другом защитном чехле. Если имеется колпачок, его следует обязательно использовать, — рассказала она.

Специалист также подчеркнула, что не у всех ручек есть защитные колпачки. В таком случае их следует хранить пишущей частью вниз, иначе чернила начнут вытекать с обратной стороны. Кроме того, следует убедиться, что задняя сторона ручки надежна закрыта. Наконец, чтобы ручка не протекала, ее не следует нагревать или подвергать каким-либо дополнительным механическим воздействиям.

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