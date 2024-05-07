Химик назвала способ избавиться от пыли в квартире или офисе Химик Дроганова: в квартире или офисе обязательно должны быть воздухоочистители

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Чтобы избавиться от пыли в квартире или офисе, можно воспользоваться воздухоочистителями, оснащенными многоступенчатой системой фильтрации воздуха, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. Наиболее эффективными, по ее словам, являются приборы с НЕРА-фильтрами и водяными фильтрами.

Современные воздухоочистители оснащены многоступенчатой системой фильтрации воздуха, они не только фильтруют, очищают от пыли и вредных примесей, но и дезинфицируют и ионизируют воздух, облегчая дыхание. Самыми эффективными считаются приборы, имеющие НЕРА-фильтр, а также очистители с водяным фильтром, которые увлажняют воздух, — отметила химик.

Кроме того, необходимо свести к минимум количество «пылесборников» в помещении, таких как ковры, паласы и мягкие игрушки, продолжила Дроганова. Очистить воздух поможет пылесос с аквасистемой. Химик объяснила, что без нее пылевые частички электризуются, из-за чего они распространяются еще больше. Также важно следить за влажностью воздуха в помещениях.

Рекомендуемая относительная влажность воздуха в помещении — 30--60%, ее можно достичь, используя как воздухоочистители с водяным фильтром или увлажнители воздуха, так и бытовые приемы — частое проветривание в сочетании с влажной уборкой два-три раза в неделю, сушку вещей в помещении, разбрызгивание влаги из пульверизатора, — заключила Дроганова.

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