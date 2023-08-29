Химик назвала лучшие материалы для обложек на школьные учебники Химик Юрова: для учебников с твердым переплетом лучше купить тонкие обложки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для учебников в мягком переплете лучше приобретать плотные обложки из ПВХ, но они не очень гибкие и часто расходятся по шву, если подобраны вплотную, рассказала NEWS.ru химик Наталья Юрова. По ее словам, для книг с твердым переплетом подойдут тонкие обложки из полиэтилена.

Для мягкого переплета лучше брать обложки поплотнее, а для твердого — тонкие. Для тетрадей и учебников стандартного размера лучше всего подходят универсальные. А для книг и тетрадей нестандартных размеров обложку нужно подбирать индивидуально. Самый простой вариант — взять учебник, принести его в магазин канцтоваров и «вживую» выбрать необходимый размер, — отметила Юрова.

Собеседница добавила, что обложки из полипропилена также подойдут для учебников и тетрадей, они достаточно прочные и редко расходятся по швам, однако обладают специфическим запахом, сохраняющимся в течение нескольких недель.

ПЭ (полиэтилен) — толщина 100–110 мкм. Тонкая и относительно прочная обложка, как и ПП, не ломается, не расходится по швам, если подобрана по высоте, даже если остался запас, большой размерный ряд, отлично подходит для книг в твердом переплете, бюджетная. К негативным сторонам данного изделия можно отнести ее толщину, слишком тонкие для повседневного активного использования, легко образуют заломы, — подытожила Юрова.

Заслуженный учитель России Татьяна Бабурова ранее рассказала NEWS.ru, что лучший подарок для педагога ко Дню знаний — что-то сделанное своими руками. По ее словам, именно такие подарки от учеников педагоги любят больше всего и хранят долгие годы.

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