Хеллоуин в 2023 году: история, значение и традиции праздника Рассказываем про смысл и традиции Хеллоуина и как отметить праздник в 2023 году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хеллоуин: история праздника

Хеллоуин — один из самых необычных международных праздников. Ежегодно люди со всего мира украшают дома светильниками из тыкв и примеряют яркие костюмы. В этой статье мы обратимся к истории Хеллоуина, расскажем о смысле праздника и традиционных обрядах, а также выясним, какого числа принято отмечать Хеллоуин.

Какого числа отмечается Хеллоуин

Как и за большинством праздников, за Хеллоуином закреплена конкретная дата. Ежегодно торжество выпадает на 31 октября. Оно проводится в канун Дня всех святых. С датой праздника связано его название: слово «Хеллоуин» образовано от фразы All Hallows Even, в буквальном переводе означающей «Вечер перед Днем всех святых».

На территории РФ Хеллоуин пользуется меньшей популярностью, нежели за рубежом. РПЦ не признает праздник в связи с его языческими корнями. В странах бывшего СССР Хеллоуин считается светским развлечением, не имеющим религиозной подоплеки. Какого же числа встречают Хеллоуин в России? Тематические вечеринки принято начинать вечером 31 октября и продолжать утром 1 ноября.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru История Хеллоуина

Хеллоуин, Самайн, или День мертвых: история праздника

Разговор о Хеллоуине стоит начать с истории праздника. Существует несколько теорий, объясняющих происхождение Хеллоуина: языческая и католическая. Первая из них отсылает читателей к кельтскому празднику Самайн.

Считается, что в последний день октября жители Британских островов отмечали окончание сельскохозяйственного сезона. В этот день кельтское лето сменялось зимой. Самайн также связывают с традициями скотоводов. В конце октября скот уходил на зимовку, и некоторые животные отправлялись на убой. В честь этого проводились празднества, сопровождаемые сытным обедом из мяса.

Мистический смысл Самайна остается неясным. По самой распространенной версии, кельты верили, что 31 октября истончается грань между мирами живых и мертвых. В этот день было принято разжигать ритуальные костры, приносить жертвы, проводить обряды и гадать.

Однако существует и другая теория происхождения Хеллоуина. Она связана с Днем всех святых. Праздник был установлен католической церковью в VII–VIII веках и приходится на 1 ноября. Суть торжества состоит в поминовении канонизированных святых. Празднование начинается с вечерни, устраиваемой 31 октября.

Еще один церковный праздник, косвенно связанный с Хеллоуином, отмечается 2 ноября. Речь идет о Дне поминовения усопших. В этот день большинство католиков посещают кладбища и молятся о покойных родственниках. А в Мексике проходит знаменитый фестиваль в честь Дня мертвых. Так что история Хеллоуина тесно переплетена с историей других праздников.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Традиции на Хеллоуин

Традиции на Хеллоуин

Празднование Хеллоуина связано с устоявшимися традициями. Ежегодно люди со всего мира переодеваются в необычные костюмы. Они примеряют образы вампиров, ведьм и другой нечисти, а также пиратов, клоунов и монахов. Не меньшей популярностью пользуются костюмы героев фильмов и книг.

В канун Дня всех святых принято не только наряжаться, но и украшать жилища. В 2023 году на Хеллоуин дома преобразятся благодаря декоративной паутине, бутафорской крови и гирляндам в виде пауков. Особым азартом в этом развлечении отличаются американцы. Жители США украшают участки огромными скелетами, надгробными плитами и скульптурами смерти с косой.

Празднование Хеллоуина не обходится без вырезания тыкв, или светильников Джека. История украшения связана с преданием о хитреце Джеке, дважды обдурившем дьявола с помощью креста. За свои проделки Джек не был принят ни в ад, ни в рай. После смерти он скитался по чистилищу и освещал путь фонарем, смастеренным из тыквы с угольком внутри.

В хеллоуинский вечер на улицу выходят десятки детей с кулечками для сластей. Они стучатся в соседские дома и спрашивают жильцов: Trick or treat? (русскоязычный аналог — «Кошелек или жизнь?») Хозяин дома обязан одарить детей конфетами. В противном случае дети устроят ему шутливую пакость.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Что приготовить на Хеллоуин

В 2023 году отмечающие Хеллоуин по традиции приготовят тематические блюда. Главным лакомством вечера станет американский тыквенный пирог. Помимо овоща, в его состав входят яйца, сливки, мед и специи. По консистенции пирог из тыквы, подаваемый на Хеллоуин, напоминает пудинг.

Другие популярные хеллоуинские блюда:

«Вампирский стейк» (мясо слабой прожарки);

печенье с миндалем «Ведьмины пальцы»;

кекс с изюмом «Бармбрэк»;

яблоки в карамели.

Как вырезать тыкву на Хеллоуин

Ни один Хеллоуин не обходится без вырезания тыкв. На светильниках Джека принято изображать жуткие ухмыляющиеся лица. Но при желании овощ можно украсить летучими мышами, пауками и даже портретами героев поп-культуры. Во всех случаях последовательность создания светильника одна и та же:

Срежьте верхушку тыквы, включая прослойку мякоти. Вычистите содержимое тыквы (мякоть и семена) с помощью большой ложки. Используйте маркер или ручку, чтобы изобразить нужный рисунок. Для удобства можно использовать трафарет: достаточно заранее распечатать и вырезать его. Осторожно вырежьте фрагменты тыквы по линиям, используя острый и прочный нож. Удалите вырезанные куски тыквы, оставшиеся в прорезях. Установите внутрь тыквы одну или несколько свечей.

Сложность процесса зависит от твердости овоща, остроты ножа и детализированности рисунка. Вырезать простые изображения вроде оскаленного смайлика не составит труда. Однако и в этом случае потребуются хорошие инструменты и уверенная рука. В любом случае вырезание тыквы на Хеллоуин — отличное занятие, чтобы повеселиться в компании 31-го числа.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как вырезать тыкву на Хэллоуин

Самые популярные костюмы на Хеллоуин в 2023 году

В светском обществе Хеллоуин утратил религиозное значение. Он превратился в возможность щегольнуть запоминающимся нарядом. Костюмы необязательно связаны с чертовщиной. Все чаще на тематических вечеринках можно встретить не зомби и ведьм, а героев поп-культуры.

Предполагается, что в 2023 году самым популярным женским образом на Хеллоуин станет Барби. Одноименный фильм Греты Гервиг произвел настоящий фурор: его кассовые сборы составили 1,4 миллиарда в мировом прокате. А образ Марго Робби стал источником вдохновения для косплееров и любителей моды.

Альтернативой для мужчин будет образ Оппенгеймера из одноименного байопика Кристофера Нолана. Для косплея достаточно разжиться коричневым костюмом, шляпой и галстуком.

Беспроигрышный вариант костюма на Хеллоуин — образ любого героя киновселенной Тима Бертона. Каждый октябрь 31-го числа на улицах появляются Виктор и Эмили из «Трупа невесты», Лидия из комедии «Битлджус» и еще десятки узнаваемых персонажей. Не остается в стороне и Уэнсдей. Косплей на главную героиню одноименного сериала — простое, но эффектное решение на Хеллоуин.

Наконец, нельзя забывать про историю Хеллоуина. Удачными решениями для нарядов станут костюмы ведьм, зомби, вампиров и чертей. Необходимые аксессуары вроде остроконечных шляп удастся найти даже в массмаркетах. Они поступят в продажу ближе к торжеству.

Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Фильмы и сериалы на Хеллоуин

Просмотр кино в ночь на 1 ноября — одна из традиций Хеллоуина. Перечень тематических фильмов и сериалов охватывает множество жанров: от фэнтези до комедий. Но в первую очередь канун Дня всех святых ассоциируется с хоррорами. Беспроигрышным вариантом в жанре ужасов станет медиафраншиза «Хэллоуин» про серийного убийцу Майкла Майерса.

Зрителям, которые хотят более легкого кино, стоит обратиться к фильмографии Тима Бертона. Бертон срежиссировал немало лент, ставших хеллоуинской классикой: «Франкенвини», «Труп невесты», «Битлджус», «Дом странных детей Мисс Перегрин», а также более мрачные «Эдвард Руки-Ножницы» и «Сонная лощина».

Отличным решением как для детей, так и для взрослых станет анимационный сериал «По ту сторону изгороди». Фэнтезийная комедия сочетает элементы детектива и адвенчуры. Сериал разделен на 10 серий по 11 минут, что позволяет посмотреть весь сезон за одну ночь.

Наконец, нельзя забывать про комедии. Лидер в нише пародийных хорроров — франшиза «Очень странное кино». Не отличающаяся глубоким сюжетом, она позволит расслабиться и хорошо провести время в компании. Не меньшее удовольствие доставит просмотр сериала «Семейка Аддамс» 1991 года. А любителям вампирской тематики рекомендуется оценить комедию «Реальные упыри».

Фото: Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Труп невесты»

Пусть Хеллоуин не прижился в России, он остается хорошим поводом для веселого времяпрепровождения с семьей и друзьями. Скоротать досуг можно за готовкой, просмотром фильмов или танцами на тематических вечеринках.

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