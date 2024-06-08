«Хейт — это круто»: Лерчек раскрыла правду о негативных комментариях Лерчек заявила, что хейт со стороны аудитории необходим блогерам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) заявила, что хейт необходим блогерам, чтобы понять, что они хорошо ведут свой блог. В рамках Петербургского международного форума она рассказала, что если хейта нет, значит, снимается неинтересный контент, передает корреспондент NEWS.ru.

Хейт — это круто. Если у вас есть хейт, значит, вы все делаете правильно. Главное — его соотношение. Понятно, что его должно быть немного в блоге, но если его совсем нет, то, скорее всего, вы неинтересный и пресный человек, — сказала Чекалина.

Также знаменитость подчеркнула, что мало кто пишет позитивные комментарии в соцсетях. А хейтеры выливают негатив в ленту из-за «своей жизни». По словам Чекалиной, порядка пяти процентов пользователей оставляют хорошие слова под постами, в то время как негативных — 95 процентов.

До этого Лерчек призналась, что после запрета на использование интернета не могла осознать этого на протяжении двух месяцев. Она рассказала, что ей приходилось «стирать грани» и принимать, что она является не только блогером.

Бизнесвумен также призналась, что, смирившись с мыслью о потере интернета, она начала заниматься саморазвитием. Тогда она получила огромное количество поддержки, а друзья при встрече с ней намеренно не использовали телефон. По словам Лерчек, в ресторане ей приносили раскраски, чтобы отвлечь.