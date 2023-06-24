Группа «Чайф» стала хедлайнером «Алых парусов» — 2023 в Петербурге

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Санкт-Петербурге проходит праздник «Алые паруса», сообщает Пятый канал. Специально для мероприятия на Дворцовой площади смонтировали декорации, напечатанные на 3D-принтерах. Хедлайнером праздничного концерта в этом году стала легендарная рок-группа «Чайф». А ведут шоу Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

В этом году «Алым парусам» исполняется 55 лет. По словам режиссера водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаила Колпахчиева, напечатанные на 3D-принтерах декорации создают на Дворцовой площади «портал в будущее».

Мы идем 60-е, 70-е, 80-е годы и делаем наше творческое видение через «Алые паруса», как люди того времени вдохновлялись, и до нашего времени доходим. И уже в нашем времени встречаем наш парусник в финале шоу, — объяснил режиссер.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В многочасовой программе праздника заявлены не только звезды российской эстрады, но также и новые исполнители. Большая часть артистов участвуют в шоу впервые. Организаторы подобрали состав таким образом, чтобы концерт понравился аудитории разных возрастов.

На сцене выступают белорусский певец LYRIQ, исполнители Тося Чайкина, Gayazovs Brothers, The Hatters, Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito. В финале перед появлением брига «Россия» с алыми парусами в акватории Невы прозвучат песни группы «Чайф».

Бриг «Россия», построенный по старинным технологиям, напоминает парусник «Секрет» из повести Александра Грина. В ночь на 25 июня он пройдет от Большой Невки под Троицким мостом вдоль Дворцовой набережной и развернется напротив Эрмитажа.

24 июня организаторы мероприятия сообщили, что не планируют его отменять. В администрации Петербурга отметили, что правоохранительные органы во взаимодействии с властями контролируют обстановку в городе, где были усилены меры безопасности. В Смольном заявили, что петербургский губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур.