HeadHunter: треть россиян боятся потерять рабочие места

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники в России начали пессимистично воспринимать свое положение на рынке труда во втором квартале 2022 года, показал «индекс самочувствия», который каждый квартал отслеживает исследовательская служба сервиса HeadHunter. Как пишет РБК, в текущий момент индекс ушел в отрицательную зону, при том, что в первом квартале года его показатели были положительными.

Настроение работников оценивают по нескольким критериям. Например, по тому, чувствуют ли они угрозу увольнения и насколько гибкими остаются их амбиции по заработной плате. Сейчас индекс составляет минус 0,09. В первом квартале года он был на уровне 0,02 выше нуля. Отрицательные показатели говорят о негативном настрое сотрудников, а положительные — наоборот, об их уверенности в завтрашнем рабочем дне.

Ситуацию, которая складывается сейчас, можно сопоставить с положением на рынке труда во втором полугодии 2020, когда в самом разгаре была пандемия коронавируса. Специалисты отмечают, что особенно сильно выросли опасения сотрудников по поводу возможной потери места работы. 31% опрошенных заявили, что ощущают угрозу увольнения по инициативе работодателя.

Исследование проводилось среди порядка 13,5 тысяч респондентов по всей России. Опрос был продолжительным, он шел с конца марта по конец мая.

Ранее стало известно, что на фоне западных санкций терять работу стали люди, которые трудились в кинотеатрах. Такие компании стали закрываться по всей стране, в том числе и в торговых центрах Москвы. Это связано с тем, что к кинотеатрам сейчас понизился интерес общественности на фоне ухода с российского рынка многих западных кинокомпаний и отмены проката популярных фильмов.