Харламов представил «полную версию» вопроса Шнурова Путину

https://static.news.ru/photo/3020e7e0-42a8-11eb-850d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Гарик Харламов высмеял один из вопросов, который музыкант и по совместительству генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров задал президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции. Комик представил «полную версию» того момента, где лидер группы «Ленинград», известный обилием ненормативной лексики в творчестве, интересуется, как простому русскому человеку, видя происходящее в стране, можно обойтись без мата.

Харламов опубликовал фрагмент видеотрансляции, где музыкант обращался к президенту, с отредактированным звуком. Несмотря на то что в действительности Шнуров смог обойтись без крепких слов, в версии Харламова в некоторых местах вопрос был «запикан», как это делают, чтобы скрыть непечатные выражения.

Как простому русскому человеку, вот простому, ***, каких большинство, ***, описывать эту *** жизнь, не используя ненормативную лексику? ***, — сказал Шнуров в «полной версии» вопроса.

Большая пресс-конференция, совмещённая с элементами прямой линии, состоялась 17 декабря. Музыкант спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Помимо этого, он поинтересовался, как простому человеку описывать российскую действительность без крепкого мата.

Путин вопрос о хакерах назвал провокацией. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы американского президента ни в текущем году, ни во время прошлой избирательной кампании.

Кроме того, он поблагодарил музыканта, известного пристрастием к непечатным выражениям в своём творчестве, за то, что тот не стал материться на пресс-конференции. Путин напомнил, что русский язык «достаточно богат, чтобы не прибегать к нецензурным выражениям», писал NEWS.ru.