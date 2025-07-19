Ханум оставил нас без пельменей — готовить проще, а вкус фантастический!

Ароматный рулет с мясом и овощами тает во рту и покоряет с первого кусочка. Идеальное блюдо для сытного ужина — сочное, вкусное и очень простое в приготовлении.
Ингредиенты:
- мука — 300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- вода — 100 мл;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- фарш мясной — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Замесите тесто из муки, яйца, воды и масла, дайте отдохнуть 20 минут.
- Для начинки смешайте фарш с натертыми овощами, посолите, поперчите.
- Раскатайте тесто, распределите начинку, сверните рулетом.
- Готовьте на пару 40 минут.
- Подавайте горячим со сметаной или томатным соусом.
Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.