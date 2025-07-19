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19 июля 2025 в 15:12

Ханум оставил нас без пельменей — готовить проще, а вкус фантастический!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный рулет с мясом и овощами тает во рту и покоряет с первого кусочка. Идеальное блюдо для сытного ужина — сочное, вкусное и очень простое в приготовлении.

Ингредиенты:

  • мука — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • вода — 100 мл;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • фарш мясной — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки, яйца, воды и масла, дайте отдохнуть 20 минут.
  2. Для начинки смешайте фарш с натертыми овощами, посолите, поперчите.
  3. Раскатайте тесто, распределите начинку, сверните рулетом.
  4. Готовьте на пару 40 минут.
  5. Подавайте горячим со сметаной или томатным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
мясо
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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