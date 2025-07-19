Ханум оставил нас без пельменей — готовить проще, а вкус фантастический!

Ханум оставил нас без пельменей — готовить проще, а вкус фантастический!

Ароматный рулет с мясом и овощами тает во рту и покоряет с первого кусочка. Идеальное блюдо для сытного ужина — сочное, вкусное и очень простое в приготовлении.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

вода — 100 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — щепотка.

Для начинки:

фарш мясной — 500 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Замесите тесто из муки, яйца, воды и масла, дайте отдохнуть 20 минут. Для начинки смешайте фарш с натертыми овощами, посолите, поперчите. Раскатайте тесто, распределите начинку, сверните рулетом. Готовьте на пару 40 минут. Подавайте горячим со сметаной или томатным соусом.

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