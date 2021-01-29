Ханга назвала BLM движением думающих людей

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Движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») не всегда интерпретируется в РФ правильно, считает российская телеведущая Елена Ханга. Накануне BLM предложили наградить Нобелевской премией мира. По словам журналистки, почти всегда активистов изображают как мародёров, ищущих возможность ограбить магазин. Она отметила, что BLM объединяет мыслящих людей.

На самом деле, это мыслящие люди выходили на улицы, чтобы проявить своё отношение к полицейскому беспределу и неравенству. Причём неравенство к любому человеку любого цвета кожи <...> Кстати, то, что движение выдвинуто не американцами, а представителями страны, которая так далеко — через океан — от Америки, говорит о важности этого движения, — рассказала Ханга в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её мнению, главное, что BLM существует. Оно зародилось в 2013-м, но в мире активно заговорили о нём только в 2020-м.

Это для меня вообще личная история, потому что в своё время мои бабушка и дедушка были вынуждены уехать из Америки в Советский Союз именно из-за несправедливости, из-за массовых проблем, — отметила телеведущая.

Кандидата на Нобелевскую премию мира может выдвинуть любой политик национального уровня. Он должен приложить мотивацию максимум из двух тысяч слов. Заявку на премию 2021 года можно подать до 1 февраля, победитель будет определён в октябре, а церемония награждения состоится 10 декабря. В 2020 году премию получила Международная продовольственная программа.

BLM пытаются защитить права темнокожих и организуют протестные акции после смерти от действий американских силовиков афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты выходили на улицы в разных городах, требовали остановить полицейский произвол и выступали против расизма. В ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).

Ранее NEWS.ru сообщал, что онлайн-сервис Disney+ закрыл доступ детям до семи лет к нескольким классическим мультфильмам студии. В свете современных требований толерантности они были признаны неуместными.