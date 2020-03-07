В столице открылась весенняя handmade-ярмарка ArtFlection, на которой представлены различные изделия ручной работы.
Она будет работать до 8 марта в центре «Даниловский Event Hall». По
В программу фестиваля вошли мастер-классы для взрослых и детей, фудкорт, фотозона, зона для отдыха и розыгрыши призов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что организаторы международной Лейпцигской книжной ярмарки заявили о её отмене из-за вспышки коронавируса. Она является второй крупнейшей в стране после Франкфуртской.
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