https://static.news.ru/photo/83279e5a-6056-11ea-bf2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: artflection.ru

В столице открылась весенняя handmade-ярмарка ArtFlection, на которой представлены различные изделия ручной работы.

Она будет работать до 8 марта в центре «Даниловский Event Hall». По данным РИА Новости, в ярмарке принимают участие 168 мастеров, которые представят посетителям дизайнерскую одежду, авторские украшения, посуду и шерстяные скульптуры.

В программу фестиваля вошли мастер-классы для взрослых и детей, фудкорт, фотозона, зона для отдыха и розыгрыши призов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что организаторы международной Лейпцигской книжной ярмарки заявили о её отмене из-за вспышки коронавируса. Она является второй крупнейшей в стране после Франкфуртской.