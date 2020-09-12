Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/907736d4-f597-11ea-9061-fa163e074e61_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова чудовищна. Такое мнение высказала его коллега по творческому цеху Чулпан Хаматова.

По её словам, её шокировало в согражданах желание «добить лежачего», а также отсутствие милосердия и сочувствия. Это, считает актриса, свидетельствует о том, что у россиян есть проблемы, о которых стоит задуматься.

Это огромное горе: погибли два человека, это так и есть. Всё это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия — это было чудовищно, — цитирует Хаматову РИА Новости.

Это опасная черта, которую переступило российское общество, добавила она. Актриса предположила наличие некой психологической проблемы у граждан, которая позволяет «с такой яростью» добивать камнями лежачего.

Она отметила, что надеется на смягчение приговора Ефремову.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Защита Ефремова обжаловала это постановление. При этом, как писал NEWS.ru, семья Ефремова занялась поисками нового адвоката.