Халатность в «Крокусе», Маршал на СВО, заступник Сырский: что будет дальше

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности после теракта и пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле», заслуженный артист РФ Александр Маршал отправился в зону спецоперации, где провел концерт для ивановских десантников, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вступился за журналиста Евгения Шульгата, которому попытались вручить повестку из-за разоблачения коррупции со стороны начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

На ком ответственность за пожар в «Крокусе»

По информации источника ТАСС, фигурантами дела о халатности стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды торгово-развлекательного комплекса. Собеседник агентства уточнил, что обоим сотрудникам запретили на время покидать страну. По данным источников, их считают ответственными за нарушения требований пожарной безопасности, которые, вероятно, могли привести к усугублению пожара, устроенного террористами после атаки.

«Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность „Крокуса“, а также начальника пожарной команды „Крокуса“», — сообщил источник.

Информация о неполадках в системах пожаротушения в «Крокусе» появилась сразу после теракта. Очевидцы заявляли, что после возгорания в залы не подавались порошок и вода. Также утверждалось, что в подмосковном концертном зале не сработали системы дымоудаления и не включилось аварийное освещение.

«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — рассказал источник.

При этом глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что системы пожаротушения в «Крокусе» работали штатно. По его словам, возгорание не удалось потушить сразу, потому что огонь распространился слишком быстро.

В МЧС также призвали отказаться от каких-либо оценок системы пожаротушения до завершения расследования. В ведомстве напомнили, что речь идет о террористическом акте, поэтому распространение слухов излишне.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Маршал отправился в зону СВО

Музыкант встретился с ивановскими десантниками, перед которыми исполнил свои наиболее популярные песни. В разговоре с военнослужащими он признался, что сам был военным, а «бывших» в этом деле, по его словам, не бывает. Бойцы, в свою очередь, тепло встретили певца и каждую его песню провожали громкими аплодисментами. По окончании концерта любой желающий мог взять автограф и сфотографироваться с Маршалом.

«Это не концерт, а то, что я считаю своим долгом. <...> Когда мне говорят, что есть возможность поехать, всегда еду. Я просто боготворю ребят, перед которыми выступал, и желаю, чтобы они вернулись живыми, с победой», — отметил артист.

Известно, что помимо него в зоне СВО также побывали Александр Буйнов, Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Дубцова, Ольга Кормухина, актеры Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Актеры Сергей Гармаш, Александр Михайлов и Виктория Тарасова при этом были в новых регионах, а Иван Охлобыстин неоднократно возил в Донбасс гуманитарную помощь. Солистка советской группы «Мираж» Светлана Разина, в свою очередь, критично отозвалась о концертах, которые ее коллеги проводят в зоне боевых действий на Украине. По мнению певицы, в действиях таких артистов нет героизма, а проведение подобных мероприятий является дурью. Разина призналась, что и ей предлагали выступить перед военными России, но она отказалась.

«Не потому, что я боюсь ехать на фронт и рисковать жизнью. Ехать туда песни петь — это ни хрена не героизм. „Ой, там бомба прилетит!“ — она везде может прилететь, в чем героизм? Жопой вертеть? Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!» — заявила Разина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Александр Маршал

За кого заступился Сырский

Репортер Евгений Шульгат уличил сотрудника Службы безопасности Украины в коррупции, после чего ему попытались вручить повестку в одном из супермаркетов Киева. Как выяснили журналисты, этот инцидент связан ни с чем иным как с местью начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Именно о нем провел расследование Шульгат, в ходе которого он выяснил, что чиновник обладает элитной собственностью.

На ситуацию однако отреагировал главком ВСУ, который объявил о начале проверки. Сырский подчеркнул, что армия осуждает любые нарушения со стороны военных должностных лиц.

«Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. <...> Мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку», — заявил Сырский.

Расследование Шульгата было опубликовано в начале текущего года изданием «Следствие.Инфо». В материале говорилось, что жена сотрудника СБУ Юлия в 2023 году приобрела квартиру премиум-класса в одном из ЖК Киева. Как указывалось в декларации, за жилье заплатили 12,8 млн гривен (около $310 тыс.), что почти в два раза меньше рыночной стоимости.

Примечательно, что на расследование журналиста отреагировали и в СБУ. Там запустили свое расследование, после которого заявили, что супруга чиновника занимается бизнесом и ее средства «позволили приобрести соответствующий объект недвижимости». Сам Витюк отрицает свою вину и обещает предоставить все документы, опровергающие его причастность к коррупционным схемам, в ближайшее время.

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