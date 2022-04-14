Хакер из России рассказал про своё отношение к Путину

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Из восьми пострадавших в ходе обстрела посёлка Климово Брянской области на стационарном лечении находятся пять человек, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое — это мальчик 2020 года рождения с проникающим ранением головы, которого доставили в детскую клиническую больницу Минздрава России, а также женщина 1948 года рождения с травматической ампутацией голени.

Из восьми пострадавших в ходе инцидента в посёлке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся пять человек. Состояние двоих оценивается как тяжёлое, — сказал он. В свою очередь губернатор Брянской...