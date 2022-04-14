Хакер из России рассказал про своё отношение к Путину
Основатель объединения Killnet заявил, что не склонен критиковать Путина
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:43, 15 апреля 2022
Президент России Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Основатель объединения хакеров Killnet под ником Killmilk сообщил, что не склонен подвергать критике действия президента России Владимира Путина, об этом он рассказал в интервью Lenta.ru. Killmilk отметил, что в первую очередь для него важно благополучие жителей страны. По его словам, члены объединения стремятся помочь России на «информационном фронте».
В любом государстве есть бедные и богатые, голодные и сытые, больные и здоровые. Но я не склонен уходить в оппозицию к Владимиру Путину, мы не против него. Он «топит» за Россию против мирового альянса, а мы, в свою очередь, не мешаем ему дома, а заодно стараемся помочь на информационном фронте, — заявил хакер.
Русскоязычные хакеры из объединения Killnet ранее объявили о создании «Международного альянса хактивистов». В числе его целей называются борьба с фашизмом в интернете и предотвращение расширения НАТО вплоть до уничтожения его инфоструктуры с помощью хакерских атак. Хакеры также анонсировали создание единого мониторингового центра для выявления «неонацистских сект», сбора данных о них и применения к ним «соответствующей силы». Отмечается, что центр будет обеспечивать контроль Сети с помощью новой технологии.