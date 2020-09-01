Хакеры взломали систему Свердловского онкодиспансера

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Свердловский областной онкологический диспансер столкнулся с хакерской атакой. Злоумышленники зашифровали результаты анализов сотни пациентов.

Как сообщает телеканал «360», за возвращение информации хакеры потребовали выкуп. Службе безопасности удалось оперативно восстановить данные.

Ни одно исследование и персональные данные пациентов не были утеряны и не попали вовне, — сообщила пресс-секретарь Свердловского областного онкологического диспансера Татьяна Раздайгора.

Она добавила, что инцидент произошёл 21 августа в момент установки и интеграции новой лабораторной информационной системы. Вирус-шифровальщик зашифровал часть данных — порядка 400 исследований.

Раздайгора сообщила, что сейчас работоспособность лаборатории восстановлена. Она также отметила, что все результаты исследований дублируются на бумажных носителях.

Отмечается, что это не первый такой случай в диспансере. Ранее о взломе системы рассказала врач-нейрофизиолог Светлана Лаврова. Она пояснила, что хакеры взломали базу данных патологоанатомического отделения, из-за чего пациенты остались без результатов биопсии. При этом руководство было готово даже выплатить выкуп в 80 тысяч рублей, но хакеры перестали выходить на связь.

Как писал NEWS.ru, киберпреступники усилили атаки на больницы и системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления Владимир Воронков.

Он рассказал, что в июле прошла так называемая виртуальная антитеррористическая неделя. Во время этого мероприятия представители многих стран выражали обеспокоенность увеличением числа кибератак в последние месяцы.