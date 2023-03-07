Хакеры взломали «СберПраво» DLBI: данные пользователей онлайн-платформы «СберПраво» попали в открытый доступ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные пользователей онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво» попали в открытый доступ, сообщает Telegram-канал «Утечки информации». По данным аналитиков, в опубликованных файлах содержатся имена, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и создания учетной записи.

Судя по информации из файлов, данные были получены не ранее 08.02.2023, — говорится в сообщении.

По данным канала, информацию опубликовали те же хакеры, которые ранее «сливали» данные «СберЛогистики», образовательного портала «GeekBrains» и службы доставки «Delivery Club».

Ранее, 28 февраля, Сбербанк заявил, что на хакерских ресурсах не содержится чувствительной финансовой информации, а данные являются компиляцией сведений компаний-подрядчиков «Сбера».

Согласно данным исследования «Лаборатории Касперского», в 2022 году злоумышленники опубликовали в Сети 168 значимых баз данных, содержащих более 2 млрд записей российских компаний. Лидерами по объему утечек конфиденциальных данных оказались сервисы доставки (34% от общего объема) и ретейлеры (14%).