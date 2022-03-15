Хакеры взломали сайты арбитражных судов в России

Пресс-служба Арбитражного суда Приморского края сообщила, что сайты арбитражных судов России взломаны. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы. При попытке перейти на нужный адрес на экране появляется сообщение возмущённых положением дел на Украине хакеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Все сайты арбитражных судов находятся на единой московской платформе, — заявила глава пресс-службы Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина.

Она отметила, что сайты судов общей юрисдикции атака хакеров не затронула, так как они располагаются на другой платформе.

Ранее сообщалось, что в даркнете появились данные банковских карт более 100 тысяч россиян. Специалисты по кибербезопасности подтвердили, что с 26 февраля хакеры начали массово атаковать российских клиентов в попытках списать их финансы со счетов.

Предполагается, что взломщики попытались в скором темпе «монетизировать» украденные данные. Однако ввиду того, что многие сведения потеряли свою ценность, злоумышленники решили слить их в Сеть. IT-специалисты отметили, что на волне участившихся хакерских атак возможен рост спроса на данные карт западных банков.