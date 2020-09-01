Хакеры взломали электронную почту посольства РФ в Австрии

Хакерская атака зафиксирована на электронный адрес российского посольства в Австрии. Специалисты уже начали работу по выявлению источника этой атаки и удалению её последствий.
Хакерская атака в настоящее время осуществляется на электронный адрес посольства info.austria@mid.ru. Есть основания утверждать, что адрес электронной почты взломали преступники, — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Сотрудники посольства призвали всех, кто получит или уже получил письмо с этого аккаунта, не открывать вложения и ссылки.
Как писал NEWS.ru, Свердловский областной онкологический диспансер столкнулся с хакерской атакой. Злоумышленники зашифровали результаты анализов сотни пациентов. За возвращение информации хакеры потребовали выкуп. Службе безопасности удалось оперативно восстановить данные. Ни одно исследование и персональные данные пациентов не были утеряны и не попали в свободный доступ.
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