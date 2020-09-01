Хакеры взломали электронную почту посольства РФ в Австрии

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С началом нового учебного года в условиях дополнительных ограничений в связи с угрозой пандемии детям может быть полезно изредка пропускать школьные занятия, считает психолог Марина Романенко.

Для ограничения контактов между учащимися в школах вводятся дополнительные меры, такие как индивидуальные перемены и перерывы на обед для разных классов и разное время начала уроков. Мне кажется, что это...