Хакеры в России начали покупать себе рекламу В России хакеры начали покупать рекламу, чтобы привлечь жертв в поисковиках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для кражи денег в российских компаниях мошенники начали создавать «полезные ресурсы» для бухгалтеров, наполнять их ключевыми словами и приобретать контекстную рекламу для вывода сайта в начало поиска. Об этом рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. Там пояснили, что ранее хакеры для получения доступа к компьютерам использовали фишинговые письма, однако теперь для проникновения в систему они стали организовывать «отравление» поисковой выдачи.

Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров. <...> Для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов. <...> Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу, чтобы их сайты попадали на первую страницу поисковой выдачи, — рассказал руководитель управления киберразведки компании Олег Скулкин.

Он подчеркнул, что фейковые сайты имитируют реальные ресурсы для бухгалтеров, где можно, например, загрузить шаблоны документов. Жертва скачивает архив, после открытия которого на компьютер загружается вредоносное ПО. Оно незаметно от пользователя собирает информацию о системе, устанавливает троянскую программу и выводит средства со счетов компаний.

Ранее в компании BI.ZONE рассказали, что хакеры все чаще стали проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков ради вывода из строя компьютерных систем в России, которые невозможно восстановить даже при выплате выкупа. По словам экспертов, в большинстве случаев атакам подвергаются частные компании, однако не обходят стороной и рядовых пользователей.

В свою очередь эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов предупредил, что внедрение цифровых паспортов в России сопряжено с рисками утечки данных из баз. Он пояснил, что мошенники могут воспользоваться желанием людей пользоваться приложением на смартфоне вместо бумажного документа.