Хакеры атаковали предприятие Роскомнадзора Хакеры совершили атаку на «Главный радиочастотный центр» Роскомнадзора

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) атаковали хакеры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Тем не менее взломщикам, как указали в ГРЧЦ, не удалось получить доступ к закрытой информации и критически важной инфраструктуре центра. Ответственность за атаку взяла на себя белорусская группа анонимных хакеров «Киберпартизаны», о чем они написали в своем Telegram-канале.

В сообщении хакеры утверждали, что они взломали внутреннюю сеть ГРЧЦ, выкачали документы, переписку и почту сотрудников в размере двух терабайтов, а также зашифровали рабочие станции и нанесли урон системам.

Одну из наиболее агрессивных попыток проникновения мы начали отслеживать еще в прошлом месяце. Наша служба противодействия кибератакам зафиксировала применение нарушителями против нас ранее нигде не использовавшуюся уязвимость. Преступники не получили доступ ни к закрытой информации, ни к критически важной инфраструктуре, — рассказали в пресс-службе ГРЧЦ.

По информации ГРЧЦ, специалисты предприятия держали ситуацию под контролем. Эксперты проанализировали действия хакеров, которые, как утверждают в центре, находились в открытом контуре. При этом в ГРЧЦ опровергли информацию, что рабочие станции были зашифрованы: сотрудники имеют полный доступ к ним.

Кибервзломщики практически ежедневно атакуют инфраструктуру ГРЧЦ. В отдельные периоды фиксируются более 10 различных атак в день, — отметили в пресс-службе.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. По его словам, к реализации своих замыслов Вашингтон привлекает в том числе компанию Microsoft, которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и способствует проведению хакерских операций.