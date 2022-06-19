Хакеры пытались взломать «Интерфакс»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агентство «Интерфакс» сообщило, что неизвестные пытались взломать в ночь на воскресенье, 19 июня, персональный аккаунт одного из Telegram-каналов агентства. Об этом говорится на официальном сайте издания.

Злоумышленниками была предпринята попытка взлома персонального аккаунта одного из редакторов «Интерфакса», ответственного за администрирование Telegram-каналов агентства, в результате которой в них было размещено сообщение, к которому агентство «Интерфакс» не имеет никакого отношения, — сказано в сообщении.

Действия злоумышленников были пресечены в течение трёх минут, говорится в сообщении. Также отмечено, что хакеры пытались взломать только Telegram-канал агентства, внутренняя сеть и клиентские сервисы затронуты не были.

Произошедшее изучает служба безопасности «Интерфакса». На данный момент известно, что атака произошла с зарубежных адресов. Около 23:00 на основном канале агентства и в канале «Интерфакс. Рынки» были размещены фото погибших военных с подписями на украинском языке.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что мошенники с Украины, которые обманывали россиян через звонки с подменных мобильных номеров, почти ничего не смогли украсть за этот год. Причиной успешной борьбы с аферистами депутат назвал принятие нового закона, позволяющего блокировать подменные номера.