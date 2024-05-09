Хакеры поздравили Украину с 9 Мая цитатой Путина РИА Новости: хакеры разместили цитату Путина на 100 сайтах Украины

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Участники хакерской группы «Килобайт V» взломали украинские сайты и разместили там поздравление с Днем Победы, рассказал один из них РИА Новости. В основном, атаке подверглись страницы учебных заведений, добавил источник агентства. Хакеры не вмешивались в работу ресурсов, но разместили на главных страницах фотоколлаж с немного сокращенной цитатой президента РФ Владимира Путина.

Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики, — было сказано в тексте послания.

Хакеры также обратились к украинским военнослужащим, которые не хотят умирать за свою власть. Они предложили им воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга». Так можно выйти на связь с российскими военнослужащими и договориться о сдаче в плен.

В начале мая Европейский союз публично осудил атаки хакеров из группировки APT28 на Германию и Чехию и пригрозил принять меры против России из-за проведенной «злонамеренной киберкампании». По мнению представителей объединения, Москва якобы использовала услуги злоумышленников для вмешательства в дела демократических институтов.