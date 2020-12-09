Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/4509fd6e-3a5f-11eb-8c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/Sven Simon/Global Look Press

Неизвестные совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам. Они получили доступ к некоторым данным о вакцине германской и американской компаний BioNTech и Pfizer.

Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам проинформировало нас, что оно подверглось кибератаке и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, касающимся данных по регистрации вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, которые хранились на сервере EMA (Европейского агентства по лекарственным препаратам. — NEWS.ru), — цитирует ТАСС пресс-релиз BioNTech.

В компании отметили, что компьютерные системы германской и американской компаний никаким образом затронуты не были. При этом у BioNTech пока нет информации о том, что могла произойти утечка данных о каких-либо участниках исследований. Представителей компании заверили, что кибератака не повлияет на время рассмотрения заявки ЕМА.

Заключение по вакцине от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer может быть предоставлено к 29 декабря, следует из сообщения пресс-службы ЕМА.

Как писал NEWS.ru, итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась.