Хакеры подсчитали потери россиян из-за мошенников с Украины RaHDit: россияне из-за звонков мошенников с Украины потеряли сотни миллионов рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошеннические колл-центры на Украине до сих пор работают против россиян, потери граждан составляют сотни миллионов рублей. Об этом РИА Новости на условиях анонимности рассказал представитель хакерской группировки RaHDit («Злые русские хакеры»). Он отметил, что в основном центры функционируют на востоке Украины, больше всего их оборудовано в Днепропетровске.

Такие колл-центры на территории Украины работают до сих пор. Они не связаны с теми группами, которые мы нашли и выложили информацию об участниках. Это — отдельные группы. Можно сказать, что это — организованные преступные группировки с четкой иерархией, с очень сильной дисциплиной, сильными штрафами, и в то же время там платят неплохие деньги для украинцев, — рассказал хакер.

Он напомнил, что когда российские войска вошли в Бердянск, один из подобных центров удалось захватить полностью с оборудованием. В результате специалисты смогли понять, как они работают. Выяснилось, что существует несколько схем для работы с клиентами разных возрастов, их специально разрабатывали психологи. При этом звонящие имеют хорошую русскую речь, практически без акцента.

По словам хакера, злоумышленики за год смогли выманить у доверчивых россиян более 750 млн рублей. Сами сотрудники этих колл-центров работают за определенный процент, получая в неделю от $500, что для Украины считается неплохими деньгами.

Накануне стало известно, что хакерская группа RaHDit опубликовала на портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». Это вторая и не последняя часть данных, которые обещано выложить в открытый доступ. RaHDit ранее разместила первую часть данных о хакерах с Украины.

Перед этим группа RaHDit разместила данные более 400 курсантов академии Службы безопасности Украины (СБУ) и преподавателей. В общий доступ попали номера телефонов, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, автомобильные номера и другая информация. Наряду с этим хакеры опубликовали образовательные программы академии, списки учебных групп и сведения об успеваемости отдельных курсантов.