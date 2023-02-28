Обнародованы шесть тысяч кадровых документов «Азова»

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Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала около шести тысяч файлов кадровых документов батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости. В общий доступ попали приказы боевых расчетов, списки участников боевых действий, личные дела, послужные списки и награждения.

Кроме того, в документах содержатся данные о правонарушениях, например, о самовольном оставлении расположения подразделения.

Хакеры обещали изучить файлы и представить результаты расследований.

Ранее в Казани, Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Саратове, Старом Осколе, а также в Подмосковье объявили воздушную тревогу. По данным МЧС, хакеры взломали серверы коммерческих радиостанций.

Позже киберэксперт Сергей Вакулин рассказал, как распознать взлом смартфона. По его словам, нужно обратить пристально внимание на появление без повода на экране значка включенной камеры или микрофона.