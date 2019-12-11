https://static.news.ru/photo/4770c43c-1bea-11ea-898b-fa163e074e61_660.jpg Наталья Попова Фото: innopraktika.ru

В России появился общественный омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний. Им стала первый заместитель генерального директора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова.

В задачи хайтек-омбудсмена будут входить разработка мер по созданию условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и их продвижение.

Также Попова будет защищать интересы и права высокотехнологичных компаний.

Кроме того, омбудсмен ведёт программу «Наука» на телеканале «Россия 24», сообщает Forbes.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, говоря о деятельности кредитно-потребительских организаций, отметил, что надзор за ними должен быть усилен.