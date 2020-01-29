Хабаровский аэропорт переведён на особый режим работы из-за вспышки коронавируса в КНР. Работников международного терминала обязали носить маски и перчатки.
Терминал осматривала специальная комиссия, которая приняла такое решение. Помещения аэропорта кварцуются и дезинфицируются,
Особый режим будет действовать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Так, днём 29 января в Хабаровск прибудет рейс с острова Хайнань. Пассажиры сразу после посадки будут обследованы на наличие атипичной пневмонии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на медицинские маски в аптеках России вырос в 13 раз на фоне сообщений о коронавирусе. Ажиотаж привёл к дефициту товара в аптечных сетях.
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