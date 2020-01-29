https://static.news.ru/photo/ffce70b4-4238-11ea-bd98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press

Хабаровский аэропорт переведён на особый режим работы из-за вспышки коронавируса в КНР. Работников международного терминала обязали носить маски и перчатки.

Терминал осматривала специальная комиссия, которая приняла такое решение. Помещения аэропорта кварцуются и дезинфицируются, сообщает Интерфакс — Дальний Восток.

Особый режим будет действовать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Так, днём 29 января в Хабаровск прибудет рейс с острова Хайнань. Пассажиры сразу после посадки будут обследованы на наличие атипичной пневмонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на медицинские маски в аптеках России вырос в 13 раз на фоне сообщений о коронавирусе. Ажиотаж привёл к дефициту товара в аптечных сетях.