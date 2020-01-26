https://static.news.ru/photo/be113160-403b-11ea-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcpv_khv/vk.com

Власти Хабаровска организовали благотворительную акцию «Блокадный хлеб». Она посвящена 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Волонтёры раздавали на мероприятии жителям Хабаровска хлеб, который испечён по рецепту военного времени. Размер порции составлял всего 125 граммов. Однако повара не полностью соблюдали рецепт. Им пришлось исключить опилки, чтобы хлеб стал более съедобным.

Акция является общероссийской. Здесь 50% муки и 50% примесей. В примеси входят жмых, кукурузная мука и различные крупы. Мы не можем говорить, что этот хлеб на 100% такой же, как блокадный. К сожалению, в блокадном хлебе были компоненты, которые могли бы навредить людям, — цитирует одного из организаторов РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не смог сдержать слёзы на открытии памятника блокадного Ленинграда в Израиле.