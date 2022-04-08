Haaretz: Ксения Собчак получила израильское гражданство

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак якобы получила израильское гражданство, сообщает газета Haaretz. Теледива ранее заверяла, что уехала отдохнуть вместе с сыном.

По данным источника израильского издания, Ксения Собчак, которая спустя несколько дней после начала специальной операции на Украине вместе с сыном уехала в Тель-Авив, получила израильское гражданство. Сама светская львица пока никак не прокомментировала данную информацию.

Недавно в новом выпуске своего YouTube-шоу она заявила, что у неё нет никакого иного гражданства, кроме российского. Телеведущая отметила, что мир, «который ещё вчера был открытым и простым», сегодня стал непонятным.

Ранее Собчак продала свою квартиру в элитном жилом комплексе в «тихом переулке» московского района Хамовники за $10,3 млн (1 млрд рублей на момент продажи) совладельцу букмекерской конторы «Фонбет» Максиму Кирюхину, который владеет 8,67% акций БК. Отмечается, что 4 апреля жилплощадь переоформили на бизнесмена.

5 апреля Собчак случайно проговорилась о возвращении из Израиля в Москву, когда предупреждала пользователей о том, что кто-то от её имени рассылает «мутные» предложения по созданию некой партии в РФ. Также в своём Telegram-канале теледива рассказывала о том, что на 20-е числа апреля в Москве запланирован бизнес-форум с её участием.