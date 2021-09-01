Гвозди в портфеле: может ли опыт школьного буллинга помочь ребёнку

Самое распространённое пожелание ребёнку в День знаний — хорошо учиться. Для того чтобы качественно усваивать материал, школьнику нужно находиться в комфортном психологическом состоянии. Это получается не всегда. По данным ОНФ, каждый третий ребёнок в России сталкивается с буллингом. Так называют проявление физического или психологического насилия в коллективе. При этом каждый десятый ученик держит происходящее в тайне от всех. К каким отнюдь не однозначным последствиям для детской психики приводит школьная травля, разбирался NEWS.ru.
Татуировка на лбу с собственной фамилией
Юрий Альтерман — жертва школьной травли. Он учился в 40-м лицее города Санкт-Петербурга. Начиная со 2-го класса сверстники не давали парню прохода. Что послужило спусковым крючком для издевательств — Юрий до сих пор не понимает. Возможно, Юрий был слишком задумчивый, тихий, неконфликтный. И, как говорят, «витал в облаках».
Меня били после школы, в меня плевались, меня толкали. Мой портфель постоянно кидали, одежду рвали. В 8-м классе заставляли портфель таскать чужой. Однажды я обнаружил, что в мой рюкзак кто-то положил бутылку с мочой. Она пролилась, испортив учебники и тетради, — рассказал NEWS.ru Юрий.
Напряжённая обстановка в классе повлияла на качество учёбы. Парень не справлялся с программой. Скатился на двойки. В конце 9-го класса у него выходил неуд по большинству предметов. Из школы его выгнали со справкой об окончании 8 классов. Последний год не засчитали. Чтобы получить в итоге аттестат о среднем образовании, Юрий пошёл учиться в ПТУ на токаря, потом — на повара.
В училищах отношения с одногруппниками складывались уже хорошо. Его перестали гнобить, напротив, он завёл много друзей. Юрий утверждает, что именно в тот период он впервые позитивно взглянул на мир. Стал искать в каждом человеке не потенциального врага и обидчика, а друга и соратника. Парень решил, что станет успешным во что бы то ни стало. Чтобы школьные обидчики смотрели на него и завидовали. Молодой человек поставил себе цель — попасть на телевидение и стать знаменитым.
Сейчас Юрий Альтерман — актёр, блогер, шоумен, участник более 25 медиапроектов. Молодой человек активно продвигает личный бренд и даже сделал татуировку на лбу с собственной фамилией.
У отца семерых детей и агента по недвижимости и купли-продажи бизнеса Владимира Захарова также в школе был персональный ад. Дело было в начале 90-х, когда культура криминального мира была особенно в почёте.
В классе был некий антилидер, который обладал максимумом признаков жителя исправительной колонии. Он по понятным причинам подтягивал под себя тех мальчиков, которые в нём видели лидера. Те, кто не хотел прогибаться под него, подвергались гонению, — сообщил собеседник NEWS.ru.
Одноклассники шпыняли Владимира, выбрасывали его портфель из окна, обзывали и подкалывали. Обидчики пытались найти слабые места и давить на них. От природы у Владимира спокойный, миролюбивый характер. Он предпочитал промолчать, чем ругаться и тем более бить собеседника. В такой атмосфере Владимир и окончил учебное заведение.
После школы Владимир быстро повзрослел. Пока одноклассники ходили по дискотекам, он создал семью. К окончанию 5-го курса у них с супругой было уже трое детей.
Сегодня к своим 44 годам он считает, что многого достиг. Стабильная работа, дружная семья и много хобби. А многие его обидчики из класса в итоге отправились в места не столь отдалённые. Некоторых уже нет в живых.
Не всегда плохо
Множество исследований доказывают вред буллинга для психики человека. В научной работе учёных Королевского колледжа в Лондоне, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry, сказано, что жертвы школьной травли вырастают в тревожных людей и у них повышены риски развития психических заболеваний. Исследователи из канадского Монреаля сообщают, что у подростков, подвергшихся буллингу, повышен риск суицидальных мыслей и суицидального поведения.
Уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Алтайского края Ольга Кузнецова в недавнем докладе выделила несколько самых распространённых последствий буллинга для детской психики. У 49% жертв травли наблюдается депрессия, у 40% нарушается сон, у 28% появляется тревога.
Некоторые психологи отмечают, что школьная травля, напротив, может стать полезным опытом для детей. Конфликты в коллективе и успешное их преодоление учат маленького человека не бояться трудностей, справляться с конфликтными ситуациями, сообщила NEWS.ru психолог высшей квалификационной категории Ольга Демьяненко.
В будущем в условиях конкуренции, непростой постановки задач они умеют находить какие-то решения, находить выходы. Это им помогает достигать высот.
Дети, которых в школе гнобили, часто становятся успешными во взрослом возрасте. Ещё одна причина этого, по мнению психолога, так называемый антисценарий. Ребёнок думает: «Мне не давали добиться успеха в школе, я покажу, на что я способен, в другой среде». Если в новом коллективе он получит поддержку и одобрение, то шансы на успех возрастают.
Также психологическая травмы, полученная в результате буллинга, может стать мощным стимулом для наращивания социальных благ. Образ обидчика как будто постоянно находится у них за спиной. И они доказываю ему свою значимость.
Эксперт добавила, что травить в школе чаще начинают детей, которые чем-то выделяются среди других. Более умные, более творческие, с необычным взглядом на мир. Если они в другом коллективе найдут поддержку своим талантам, то достигнут успеха.
Положительный опыт из ситуации буллинга могут извлечь не все дети. Важно, чтобы ребёнок получил грамотную психологическую помощь и поддержку близких людей. Важно не переживать проблему в себе, а делиться с окружающими. В целом школьная травля — источник психологических проблем для всех. Жертвы, агрессоров и даже наблюдателей, резюмировала Демьяненко.
Жертвы буллинга, которые стали успешными, как правило, «хорошо и грамотно проработали свои детские травмы». Чем больше у человека опыта, тем больше он понимает в жизни, лучше ориентируется в конфликтных ситуациях, соглашается с коллегой психолог Максим Лазарев. Поэтому очень важны роли педагогов и школьных психологов в решении конфликтов.
О положительном влиянии буллинга заявляют и его жертвы. Педагог по вокалу, известная певица, телевизионный эксперт Марина Корвин была в школе объектом травли. После выпускного она поступила с первого раза в ГИТИС, а её одноклассники остались в Туле. По словам артистки, мало кто из них добился успеха в жизни. Те, кто подвергаются буллингу, проходят хорошую школу жизни. Они более сформированные, лучше приспособлены к миру, уверена артистка. Также они лучше умеют воспринимать критику, не так остро реагируют на негативные высказывания в свой адрес. Для жизни это ценное качество.
Буллинг — это преступление
Если ваш ребёнок подвергся буллингу в школе, его обидчики могут нести за это ответственность перед законом, рассказала NEWS.ru адвокат, руководитель рабочей группы «Семья. Материнство. Детство» Координационного совета некоммерческих организаций России Виктория Данильченко. За словесные оскорбления и моральное давление нерадивым детям ничего не будет. Но если издевательства происходят в виде физического воздействия, рукоприкладства, то нужно написать заявление в полицию.
Сотрудник правоохранительных органов проведёт проверку: произведёт опрос родителей и обидчика, запросит в участковом пункте полиции характеристику на последнего и т. д. Если вашего ребёнка ударили (побили), ведите его сразу же к врачу на осмотр. Врач сделает КТ, проверит, нет ли сотрясения мозга, снимет и зафиксирует побои.
Правоохранительные органы делают вывод о возможности возбуждения уголовного дела или о составлении постановления об административном правонарушении. К административной ответственности привлекаются лица, достигшие 16-летнего возраста. Так, побои влекут за собой наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.
Даже если этого не произойдёт, конфликт всё равно попадает на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ребёнок, который распускает руки, вместе со своими родителями вызывается на заседание комиссии. Впоследствии детей-обидчиков ставят туда на учёт. Одновременно решается вопрос о наличии оснований для постановки подростка на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних органа полиции. Также неприятности ждут родителей. Отец или мать могут быть оштрафованы и привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.