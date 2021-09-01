Гвозди в портфеле: может ли опыт школьного буллинга помочь ребёнку

Самое распространённое пожелание ребёнку в День знаний — хорошо учиться. Для того чтобы качественно усваивать материал, школьнику нужно находиться в комфортном психологическом состоянии. Это получается не всегда. По данным ОНФ, каждый третий ребёнок в России сталкивается с буллингом. Так называют проявление физического или психологического насилия в коллективе. При этом каждый десятый ученик держит происходящее в тайне от всех. К каким отнюдь не однозначным последствиям для детской психики приводит школьная травля, разбирался NEWS.ru.

Татуировка на лбу с собственной фамилией

Юрий Альтерман — жертва школьной травли. Он учился в 40-м лицее города Санкт-Петербурга. Начиная со 2-го класса сверстники не давали парню прохода. Что послужило спусковым крючком для издевательств — Юрий до сих пор не понимает. Возможно, Юрий был слишком задумчивый, тихий, неконфликтный. И, как говорят, «витал в облаках».

Меня били после школы, в меня плевались, меня толкали. Мой портфель постоянно кидали, одежду рвали. В 8-м классе заставляли портфель таскать чужой. Однажды я обнаружил, что в мой рюкзак кто-то положил бутылку с мочой. Она пролилась, испортив учебники и тетради, — рассказал NEWS.ru Юрий.

Напряжённая обстановка в классе повлияла на качество учёбы. Парень не справлялся с программой. Скатился на двойки. В конце 9-го класса у него выходил неуд по большинству предметов. Из школы его выгнали со справкой об окончании 8 классов. Последний год не засчитали. Чтобы получить в итоге аттестат о среднем образовании, Юрий пошёл учиться в ПТУ на токаря, потом — на повара.

В училищах отношения с одногруппниками складывались уже хорошо. Его перестали гнобить, напротив, он завёл много друзей. Юрий утверждает, что именно в тот период он впервые позитивно взглянул на мир. Стал искать в каждом человеке не потенциального врага и обидчика, а друга и соратника. Парень решил, что станет успешным во что бы то ни стало. Чтобы школьные обидчики смотрели на него и завидовали. Молодой человек поставил себе цель — попасть на телевидение и стать знаменитым.

Сейчас Юрий Альтерман — актёр, блогер, шоумен, участник более 25 медиапроектов. Молодой человек активно продвигает личный бренд и даже сделал татуировку на лбу с собственной фамилией.

У отца семерых детей и агента по недвижимости и купли-продажи бизнеса Владимира Захарова также в школе был персональный ад. Дело было в начале 90-х, когда культура криминального мира была особенно в почёте.

В классе был некий антилидер, который обладал максимумом признаков жителя исправительной колонии. Он по понятным причинам подтягивал под себя тех мальчиков, которые в нём видели лидера. Те, кто не хотел прогибаться под него, подвергались гонению, — сообщил собеседник NEWS.ru.

Одноклассники шпыняли Владимира, выбрасывали его портфель из окна, обзывали и подкалывали. Обидчики пытались найти слабые места и давить на них. От природы у Владимира спокойный, миролюбивый характер. Он предпочитал промолчать, чем ругаться и тем более бить собеседника. В такой атмосфере Владимир и окончил учебное заведение.

После школы Владимир быстро повзрослел. Пока одноклассники ходили по дискотекам, он создал семью. К окончанию 5-го курса у них с супругой было уже трое детей.

Сегодня к своим 44 годам он считает, что многого достиг. Стабильная работа, дружная семья и много хобби. А многие его обидчики из класса в итоге отправились в места не столь отдалённые. Некоторых уже нет в живых.

Не всегда плохо

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Множество исследований доказывают вред буллинга для психики человека. В научной работе учёных Королевского колледжа в Лондоне, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry, сказано, что жертвы школьной травли вырастают в тревожных людей и у них повышены риски развития психических заболеваний. Исследователи из канадского Монреаля сообщают, что у подростков, подвергшихся буллингу, повышен риск суицидальных мыслей и суицидального поведения.

Уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Алтайского края Ольга Кузнецова в недавнем докладе выделила несколько самых распространённых последствий буллинга для детской психики. У 49% жертв травли наблюдается депрессия, у 40% нарушается сон, у 28% появляется тревога.

Некоторые психологи отмечают, что школьная травля, напротив, может стать полезным опытом для детей. Конфликты в коллективе и успешное их преодоление учат маленького человека не бояться трудностей, справляться с конфликтными ситуациями, сообщила NEWS.ru психолог высшей квалификационной категории Ольга Демьяненко.

В будущем в условиях конкуренции, непростой постановки задач они умеют находить какие-то решения, находить выходы. Это им помогает достигать высот. Ольга Демьяненко семейный и детский психолог высшей категории семейный и детский психолог высшей категории

Дети, которых в школе гнобили, часто становятся успешными во взрослом возрасте. Ещё одна причина этого, по мнению психолога, так называемый антисценарий. Ребёнок думает: «Мне не давали добиться успеха в школе, я покажу, на что я способен, в другой среде». Если в новом коллективе он получит поддержку и одобрение, то шансы на успех возрастают.

Также психологическая травмы, полученная в результате буллинга, может стать мощным стимулом для наращивания социальных благ. Образ обидчика как будто постоянно находится у них за спиной. И они доказываю ему свою значимость.

Эксперт добавила, что травить в школе чаще начинают детей, которые чем-то выделяются среди других. Более умные, более творческие, с необычным взглядом на мир. Если они в другом коллективе найдут поддержку своим талантам, то достигнут успеха.

Положительный опыт из ситуации буллинга могут извлечь не все дети. Важно, чтобы ребёнок получил грамотную психологическую помощь и поддержку близких людей. Важно не переживать проблему в себе, а делиться с окружающими. В целом школьная травля — источник психологических проблем для всех. Жертвы, агрессоров и даже наблюдателей, резюмировала Демьяненко.

Жертвы буллинга, которые стали успешными, как правило, «хорошо и грамотно проработали свои детские травмы». Чем больше у человека опыта, тем больше он понимает в жизни, лучше ориентируется в конфликтных ситуациях, соглашается с коллегой психолог Максим Лазарев. Поэтому очень важны роли педагогов и школьных психологов в решении конфликтов.

О положительном влиянии буллинга заявляют и его жертвы. Педагог по вокалу, известная певица, телевизионный эксперт Марина Корвин была в школе объектом травли. После выпускного она поступила с первого раза в ГИТИС, а её одноклассники остались в Туле. По словам артистки, мало кто из них добился успеха в жизни. Те, кто подвергаются буллингу, проходят хорошую школу жизни. Они более сформированные, лучше приспособлены к миру, уверена артистка. Также они лучше умеют воспринимать критику, не так остро реагируют на негативные высказывания в свой адрес. Для жизни это ценное качество.

Буллинг — это преступление

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Если ваш ребёнок подвергся буллингу в школе, его обидчики могут нести за это ответственность перед законом, рассказала NEWS.ru адвокат, руководитель рабочей группы «Семья. Материнство. Детство» Координационного совета некоммерческих организаций России Виктория Данильченко. За словесные оскорбления и моральное давление нерадивым детям ничего не будет. Но если издевательства происходят в виде физического воздействия, рукоприкладства, то нужно написать заявление в полицию.

Сотрудник правоохранительных органов проведёт проверку: произведёт опрос родителей и обидчика, запросит в участковом пункте полиции характеристику на последнего и т. д. Если вашего ребёнка ударили (побили), ведите его сразу же к врачу на осмотр. Врач сделает КТ, проверит, нет ли сотрясения мозга, снимет и зафиксирует побои. Виктория Данильченко адвокат, руководитель рабочей группы «Семья. Материнство. Детство» Координационного совета некоммерческих организаций России адвокат, руководитель рабочей группы «Семья. Материнство. Детство» Координационного совета некоммерческих организаций России

Правоохранительные органы делают вывод о возможности возбуждения уголовного дела или о составлении постановления об административном правонарушении. К административной ответственности привлекаются лица, достигшие 16-летнего возраста. Так, побои влекут за собой наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Даже если этого не произойдёт, конфликт всё равно попадает на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ребёнок, который распускает руки, вместе со своими родителями вызывается на заседание комиссии. Впоследствии детей-обидчиков ставят туда на учёт. Одновременно решается вопрос о наличии оснований для постановки подростка на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних органа полиции. Также неприятности ждут родителей. Отец или мать могут быть оштрафованы и привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.





