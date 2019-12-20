https://static.news.ru/photo/3bebd9f0-24a3-11ea-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева сорвала сюрприз одной из потенциальных невест. Она сделала кандидату в женихи то, что собиралась в качестве самопрезентации устроить девушка.

На съёмках программы участница попросила ассистентов поставить в студии импровизированный массажный стол. Таким образом, судя по всему, она намеревалась произвести благоприятное впечатление на вероятного жениха.

Однако расслабляющий массаж был сорван: Гузеева сама подошла к участнику ток-шоу и первой помассировала ему лицо, сообщает Teleprogramma.pro. Таким образом, телеведущая оставила героиню выпуска без всякого шанса на последующее свидание вне съёмочной площадки.

Тем не менее присутствовавшие на съёмках гости с иронией отнеслись к происходящему, подшутив над молодым человеком, которому удалось привлечь внимание именитой телеведущей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гузеева в эфире своего брачного шоу рассказала о проблемах с алкоголем, которые у неё когда-то были. Избавиться от пагубного пристрастия, по её словам, она решила, когда в какой-то момент ей стало неприятно смотреть на себя.