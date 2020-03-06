Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что, несмотря распространение коронавируса, он рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы.
На данный момент все планы остаются в силе, — сказал он в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.
Ранее о своём желании приехать на празднование 9 Мая в Москву заявили великий герцог Люксембургский Анри, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Также Россия не публикует официальные списки высокопоставленных гостей, которые приедут в мае в Москву на празднование 75-летия Победы, поскольку ещё ожидает ответы на приглашения, писал NEWS.ru.
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