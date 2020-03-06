Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что, несмотря распространение коронавируса, он рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы.

На данный момент все планы остаются в силе, — сказал он в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

Ранее о своём желании приехать на празднование 9 Мая в Москву заявили великий герцог Люксембургский Анри, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Также Россия не публикует официальные списки высокопоставленных гостей, которые приедут в мае в Москву на празднование 75-летия Победы, поскольку ещё ожидает ответы на приглашения, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях