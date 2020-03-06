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Центры социального обслуживания, отделы ЗАГС, поликлиники Москвы с 7 по 9 марта изменят режим работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00. Помощь на дому оказывается по такому же графику. Аптечные пункты в поликлиниках 7 марта будут так же работать с 09:00 до...