Гутерриш почтил память погибших в Нагасаки и не упомянул США

Фото: UN Photo/Daniel Powell

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш почтил память погибших при атаке на Нагасаки в 1945 году, но опять не упомянул страну, сбросившую атомную бомбу на город, сообщает РИА Новости. Послание генсека на церемонии в японском городе зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Эта церемония является возможностью вспомнить момент беспрецедентного ужаса для человечества — применения атомного оружия в Нагасаки 78 лет назад. Мы скорбим о погибших, память о которых никогда не померкнет. Мы помним ужасные разрушения, нанесенные этому городу, а также Хиросиме, — процитировала она текст Гутерриша.

В следующей озвученной ею части речи генсека ООН также не оказалось упоминания США. Гутерриш призвал не допускать в будущем подобных разрушений, отметив, что теперь ядерное оружие стало инструментом принуждения. По его мнению, способом устранения ядерного риска является ликвидация ядерного оружия.

Мы должны рассеять тень ядерного уничтожения раз и навсегда. Довольно Нагасаки. Довольно Хиросимы, — говорится в его речи.

При этом Гутерриш, прежде упоминавший трагедию Хиросимы, также «забыл» назвать виновника гибели мирных жителей этого японского города.

Ранее независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила,что «забывчивость» японских политиков и генсека ООН Антониу Гутерриша о виновнике катастрофы в Хиросиме объясняется страхом перед США. Она отметила, что в то же время рычагов воздействия на Токио у Вашингтона становится все меньше.