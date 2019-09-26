https://static.news.ru/photo/f35d4ace-e056-11e9-8385-fa163e074e61_660.jpg Михаил Гусман Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Новость о смерти экс-президента Франции Жака Ширака стала печальным известием для всего мира, заявил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

По его словам, политик, у которого он два раза брал интервью, был большой личностью.

Он произвёл на меня глубочайшее впечатление. Он был человек потрясающей эрудиции, он прекрасно понимал ткань политических процессов, — рассказал Гусман.

Журналист отметил, что Ширак был глубоко заинтересован в развитии французско-российских отношений, а также отличался особой любовью к России. Так, в 18–19 лет он перевёл на свой родной язык роман «Евгений Онегин», который решили опубликовать после того, как Ширак стал известным политиком, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был отправиться в город Родез для обсуждения пенсионной реформы. Политик отменил поездку в связи со смертью бывшего лидера республики Жака Ширака.