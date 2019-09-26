Михаил Гусман Михаил Гусман Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Новость о смерти экс-президента Франции Жака Ширака стала печальным известием для всего мира, заявил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

По его словам, политик, у которого он два раза брал интервью, был большой личностью.

Он произвёл на меня глубочайшее впечатление. Он был человек потрясающей эрудиции, он прекрасно понимал ткань политических процессов, — рассказал Гусман.

Журналист отметил, что Ширак был глубоко заинтересован в развитии французско-российских отношений, а также отличался особой любовью к России. Так, в 18–19 лет он перевёл на свой родной язык роман «Евгений Онегин», который решили опубликовать после того, как Ширак стал известным политиком, передаёт телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был отправиться в город Родез для обсуждения пенсионной реформы. Политик отменил поездку в связи со смертью бывшего лидера республики Жака Ширака.

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