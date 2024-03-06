«Гуманный подход»: ученый-педагог оценил введение права на пересдачу ЕГЭ Педагог Дощинский: право на пересдачу ЕГЭ хорошо повлияет на психику школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение возможности сразу пересдать один из экзаменов в рамках ЕГЭ хорошо скажется на психологическом состоянии школьников, заявил в разговоре с NEWS.ru член общественного совета Рособрнадзора кандидат педагогических наук Роман Дощинский. Он допустил, что это нововведение может улучшить и первичные результаты выпускников.

Это очень человечный, гуманный подход. Это представление о ЕГЭ как об экзамене с человеческим лицом. Право на пересдачу, как мне кажется, снизит социальное напряжение в обществе в период проведения Единого государственного экзамена, — сказал собеседник.

Дощинский предположил, что школьники будут чувствовать себя увереннее от осознания того, что у них есть второй шанс. Поэтому не исключено, что уже при первой попытке экзаменуемые будут получать приемлемые для себя результаты и пересдача им не понадобится, подытожил педагог.

29 февраля президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, предложил дать школьникам право пересдавать один из предметов ЕГЭ сразу — до конца приемной кампании в вузах, а не на следующий год, как раньше. По словам главы государства, механизм сдачи ЕГЭ должен совершенствоваться.

Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, право на пересдачу ЕГЭ школьники получат уже летом 2024 года. Сделать это можно будет до конца приемной кампании в вузах. В свою очередь председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что сейчас идет проработка соответствующей процедуры.