ГУМ могут оштрафовать на миллион за нарушение мер профилактики COVID

https://static.news.ru/photo/2b43698a-44e9-11eb-a43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Столичный ГУМ могут оштрафовать за нарушение мер профилактики, которые организации торговли должны соблюдать в период пандемии, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский.

Проверяющая организация обследовала универмаг и выяснила, что администрация ГУМа не проследила за соблюдением эпидемиологических мер, таких как социальное дистанцирование, и не контролировала наличие у посетителей средств индивидуальной защиты, передаёт «Москва 24».

Отмечается, что за подобное нарушение предприятию торговли может грозить штраф в сумме до 300 тысяч рублей, а при выявлении нанесённого здоровью покупателей вреда — до миллиона. Администрацию ТЦ пригласят в инспекцию для составления протокола.

Как писал NEWS.ru, москвичам, которые посещают кафе, рестораны, бары и другие заведения, работающие вопреки указу властей столицы в ночное время, штрафы не грозят, ответственность за эти нарушения целиком и полностью ложится на плечи владельцев этих заведений, заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.