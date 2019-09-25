https://static.news.ru/photo/da37e896-df85-11e9-8637-fa163e074e61_660.jpg Роман Абрамович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Абрамович неожиданно предстал перед отдыхающими в Геленджике. Его неспешная прогулка в компании губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева привлекла внимание очевидцев. Видео оказалось в Сети и вызвало интерес у пользователей.

Вечерний променад удалось заснять одному из туристов. На кадрах видно, как миллиардер в сопровождении главы региона идёт по набережной. Он выглядит вполне обычно. Примечательно, что его не сопровождает охрана. Из динамиков в это время звучит песня: «Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу».

Простой миллиардер и простой губернатор. Не каждый день так удаётся встретить! — прокомментировал запись автор видео.

Официальных комментариев о встрече чиновника и бизнесмена не было, отмечает «Комсомольская правда».

Ранее News.ru писал, что Абрамович не намерен продавать лондонский футбольный клуб «Челси». При нём клуб пять раз становился победителем Английской премьер-лиги, дважды выигрывал Суперкубок Англии и выиграл Лигу чемпионов.