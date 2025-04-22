Гуляш без хлопот: быстрый рецепт из куриной печени

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Традиционный гуляш требует долгого тушения мяса, но есть способ приготовить это блюдо быстро и не менее вкусно. Секрет — в использовании куриной печени, которая становится нежной всего за 30 минут.

Для начала промойте 600 г печени, удалите пленки и нарежьте кусочками. Обжарьте ее с двумя мелко нарезанными луковицами до легкой румяности. В это время приготовьте соус: смешайте 250 мл воды, 3 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки муки и соль по вкусу.

Залейте печень соусом, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут. Дайте блюду немного настояться — так оно станет еще ароматнее.

Такой гуляш получается нежным, с приятной сливочной текстурой. Подавайте его с картофельным пюре, гречкой или пастой — это сытный и бюджетный вариант ужина без долгого стояния у плиты. Попробуйте, и обычная печень раскроется для вас по-новому!

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