Губерниев захотел дать Загитовой уроки ораторского мастерства

https://static.news.ru/photo/be9ec486-6631-11eb-a3b0-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев предложил Алине Загитовой свои услуги. Спортивный комментатор уверен, что научил бы олимпийскую чемпионку технике речи.

Я вижу у нее потенциал ведущей, но ей надо больше работать. Причем агрессивно работать. Уверен, что три занятия со мной, и она бы сильно добавила в технике речи, профессиональном мастерстве, — сказал комментатор порталу Teleprogramma.pro.

Губерниев заметил, что спортивный комментатор и спортивный ведущий — это две разные профессии, и он владеет двумя.

Загитова неоднократно попадала под критику телезрителей и коллег. Хейтеры отмечают непрофессионализм фигуристки как ведущей, писал NEWS.ru.

Однако и Губерниев становится объектом обсуждения. Например, поклонники «Евровидения» написали петицию, чтобы телеканал «Россия» отстранил его от комментирования конкурса. Фанаты обвинили Губерниева в непрофессионализме и чрезмерной эмоциональности.